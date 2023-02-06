В Кировской области похолодает до -17 градусов

Жителей Кировской области просят быть аккуратнее во время заморозков. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

6 и 7 февраля в Кировской области ожидается похолодание до -17 градусов. «Вятавтодор» просит водителей и пешеходов быть аккуратнее.

Понижение температуры может привести к образованию льда на дорогах. Это, в свою очередь, может привести к ДТП.

Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными при движении и выбирать скоростной режим согласно дорожным условиям. Пешеходам рекомендуют проявлять бдительность при приближении к магистралям.

При появлении замечаний по уборке дорог горожан просят обращаться в диспетчерскую службу «Вятавтодора»: 8 (8332) 56-20-11, +7-912-365-43-43.