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НовостиОбщество6 февраля 2023 15:08

В Кировской области похолодает до -17 градусов

Жителей региона просят быть внимательными при передвижении по улицам
Артем ЗАМЯТИН
Жителей Кировской области просят быть аккуратнее во время заморозков.

Жителей Кировской области просят быть аккуратнее во время заморозков.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

6 и 7 февраля в Кировской области ожидается похолодание до -17 градусов. «Вятавтодор» просит водителей и пешеходов быть аккуратнее.

Понижение температуры может привести к образованию льда на дорогах. Это, в свою очередь, может привести к ДТП.

Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными при движении и выбирать скоростной режим согласно дорожным условиям. Пешеходам рекомендуют проявлять бдительность при приближении к магистралям.

При появлении замечаний по уборке дорог горожан просят обращаться в диспетчерскую службу «Вятавтодора»: 8 (8332) 56-20-11, +7-912-365-43-43.