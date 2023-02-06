Для строительства новой улицы власти могут изъять у кировчан 10 домов и земельных участков

Слушанье состоится 8 февраля в 16.00 в здании администрации. ФОТО: администрация города Кирова

Улицу Калинина в Кирове могут продлить от улицы Сурикова до улицы Чапаева. Соответствующий проект уже находится в разработке.

Правда, работам помешают жилые дома, расположенные на указанном участке. Для строительства их необходимо изъять у владельцев.

В связи в этим, как сообщили в горадминистрации, городские власти проводят публичные слушания. На собрание приглашают владельцев объектов, которые находятся по адресам:

Жильцы улицы Сурикова могут лишится своих участков. ФОТО: Яндекс.Карты

- улица Чапаева, 39;

- улица Тургенева, 40;

- 1-й Газетный переулок, 38, 41;

- 2-й Газетный переулок, 37, 42;

- 3-й Газетный переулок, 38, 39, 40, 41.