Каждый третий бассейн в детских садах Кирова не работает

19 из 59 бассейнов в детсадах Кирова не работают.

Почти треть бассейнов, оборудованных в детских садах Кирова, не работает. Об этом в соцсетях сообщил уполномоченный по правам ребенка Кировской области Владимир Шабардин.

- 19 из 59 бассейнов, то есть каждый третий, имеющихся в дошкольных учреждениях не работают, - рассказал Владимир Валерьевич.

Среди причин: необходимость ремонта, отсутствие медика или руководителя плавания, нехватка денег на проведение лабораторного анализа воды. Бассейны не работают даже в новых детских садах.

Владимир Шабардин направил жалобу в прокуратуру и КСП .