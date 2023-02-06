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НовостиОбщество6 февраля 2023 12:33

Каждый третий бассейн в детских садах Кирова не работает

Уполномоченный по правам ребенка направил обращение в прокуратуру и КСП
Артем ЗАМЯТИН
19 из 59 бассейнов в детсадах Кирова не работают.

19 из 59 бассейнов в детсадах Кирова не работают.

Почти треть бассейнов, оборудованных в детских садах Кирова, не работает. Об этом в соцсетях сообщил уполномоченный по правам ребенка Кировской области Владимир Шабардин.

- 19 из 59 бассейнов, то есть каждый третий, имеющихся в дошкольных учреждениях не работают, - рассказал Владимир Валерьевич.

Среди причин: необходимость ремонта, отсутствие медика или руководителя плавания, нехватка денег на проведение лабораторного анализа воды. Бассейны не работают даже в новых детских садах.

Владимир Шабардин направил жалобу в прокуратуру и КСП .