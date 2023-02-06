Александр Соколов припомнил Сергею Мамаеву жалобу в прокуратуру

Губернатор отметил, что Сергей Павлинович - старейший политик области.

В начале еженедельного совещания в правительстве Кировской области Александр Соколов поздравил с прошедшим Днем рождения руководителя фракции КПРФ в региональном законодательном собрании Сергея Мамаева. Губернатор отметил, что Сергей Павлинович - старейший политик области и пожелал ему политического долголетия и крепкого здоровья.

- Своей неутомимой энергией он всегда пытается настроить все органы власти на внимательное отношение к проблемам граждан. Не даёт никому расслабиться: то на меня в прокуратуру подаст, то за управляющие компании заступится, - пошутил Александр Соколов.

4 февраля 2023 года Сергею Мамаеву исполнилось 65 лет.