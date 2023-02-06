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НовостиОбщество6 февраля 2023 11:16

1,5 млрд рублей направят на модернизацию коммунальных сетей в Кирове

Работы пройдут в нескольких районах города
Артем ЗАМЯТИН
Ремонт пройдет на 87 км сетей водоснабжения.

Ремонт пройдет на 87 км сетей водоснабжения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области составили план модернизации коммунальных сетей на 2023-2024 годы. Подробностями поделились в региональном правительстве.

Одним из основных пунктов программы стало обновление и ремонт систем водоснабжения и водоотведения. По предварительным подсчетам, работы необходимы на 87 км сетей.

- За счет работ мы улучшим качество коммунальных услуг более чем для 16 тысяч кировчан. Также обновление систем водоснабжения позволит снизить аварийность на сетях на 6%, - рассказал Александр Соколов.

Реализация программы обойдется в 1 млрд 796 млн рублей. Большую часть из них (1 млрд 46 млн рублей) Кировская область получит из федеральной казны.

Ремонт водовода уже запланирован на участке улицы Володарского между улицами Красноармейской и Герцена. Также капитальный ремонт систем водоснабжения проведут в разных районах Кирова.