В Кирове начали демонтировать новогодние украшения

Сейчас территорию площади чистят от снега. Фото: киров.рф

В Кирове начали убирать новогодние украшения. Подробности сообщает горадминистрация.

Специалисты «Кировсвета» демонтируют консоли, установленные к праздникам. В Кочуровском парке уже убрали световые конструкции и елку. В ближайшее время будут заключены контракты на демонтаж елок и оформления в Октябрьском, Первомайском и Нововятском районах.

На Театральной площади новогодние украшения уберут до конца февраля. Сейчас территорию чистят от снега. Специалисты также регулярно проводят заливку катка. Стоит отметить, что все городские ледовые площадки продолжат работу до 15 марта - в зависимости от погоды.