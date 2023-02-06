В Кирове могут вернуть прежний маршрут автобуса №44

В феврале вопрос обсудят на заседании городской комиссии. Фото: администрация Кирова

В Кирове рассмотрят вопрос о возвращении прежнего маршрута автобуса №44. Об этом сообщает горадминистрация.

Как мы писали ранее, горожане оказались недовольны запуском автобуса по участку улицы Сурикова. Мэрия провела опрос, в котором поучаствовали более 4,5 тысячи человек. Наибольшее количество голосов кировчане отдали за вариант о возвращении привычного маршрута.

В итоге вопрос рассмотрят еще раз. В феврале состоится заседание городской комиссии, где повторно обсудят ситуацию с маршрутом автобуса №44.