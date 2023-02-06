В Кирове открыли новый пункт для подачи заявки на догазафикацию

Пункт приема заявок и оплаты за газ расположился на улице Воровского.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жители города и области могут подать заявку на догазификацию в новом офисе. Подробнее рассказали в администрации Кирова.
Новый пункт приема посетителей расположился на Воровского, 133. Кировчане могут оплатить там коммунальные услуги и получить необходимую информацию по газификации. Еще в городе есть два таких заведения: на улице Ленина, 80а и улице Розы Люксембург, 83.
Режим работы нового пункта:
- С понедельника по четверг: с 09.00 до 18.00;
- Пятница с 09.00 до 16.45;
- Перерыв с 12.00 до 12.45.
Для подачи заявки необходимо иметь при себе:
- Документы на земельный участок и дом;
- Паспорт;
- СНИЛС;
- ИНН.
Консультацию можно получить по номеру телефона: 8-800-201-00-04.