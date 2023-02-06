В Кирове открыли новый пункт для подачи заявки на догазафикацию

Пункт приема заявок и оплаты за газ расположился на улице Воровского. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители города и области могут подать заявку на догазификацию в новом офисе. Подробнее рассказали в администрации Кирова.

Новый пункт приема посетителей расположился на Воровского, 133. Кировчане могут оплатить там коммунальные услуги и получить необходимую информацию по газификации. Еще в городе есть два таких заведения: на улице Ленина, 80а и улице Розы Люксембург, 83.

Режим работы нового пункта:

- С понедельника по четверг: с 09.00 до 18.00;

- Пятница с 09.00 до 16.45;

- Перерыв с 12.00 до 12.45.

Для подачи заявки необходимо иметь при себе:

- Документы на земельный участок и дом;

- Паспорт;

- СНИЛС;

- ИНН.

Консультацию можно получить по номеру телефона: 8-800-201-00-04.