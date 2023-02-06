Кировчанин до смерти забил молотком собственную мать

На мужчину завели уголовное дело статье УК РФ «Убийство». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летний житель регионального центра вскоре может оказаться за решеткой за страшное преступление - убийство собственной матери. Подробностями трагедии поделились в СУ СКР по Кировской области.

По версии следствия, 4 февраля текущего года подозреваемый серьезно поругался со своей мамой. В одном из домов на улице Подгорной между родственниками разгорелся конфликт, переросший в драку. В какой-то момент разозлившийся мужчина схватил молоток и начал избивать им свою 78-летнюю мать. После этого он сменил орудие на гантель, чем добил женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась.

На сегодня мужчину уже задержали, решается вопрос о его аресте. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Если вину кировчанина докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.