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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 8:27

Кировчанин до смерти забил молотком собственную мать

Мужчине грозит до 15 лет колонии
Артем ЗАМЯТИН
На мужчину завели уголовное дело статье УК РФ «Убийство».

На мужчину завели уголовное дело статье УК РФ «Убийство».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летний житель регионального центра вскоре может оказаться за решеткой за страшное преступление - убийство собственной матери. Подробностями трагедии поделились в СУ СКР по Кировской области.

По версии следствия, 4 февраля текущего года подозреваемый серьезно поругался со своей мамой. В одном из домов на улице Подгорной между родственниками разгорелся конфликт, переросший в драку. В какой-то момент разозлившийся мужчина схватил молоток и начал избивать им свою 78-летнюю мать. После этого он сменил орудие на гантель, чем добил женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась.

На сегодня мужчину уже задержали, решается вопрос о его аресте. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Если вину кировчанина докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.