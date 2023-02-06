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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 8:03

На перекрестке Производственной и Воровского иномарка врезалась в столб

Данных о пострадавших пока нет
Артем ЗАМЯТИН
Из-за аварии, на перекрестке образовалась пробка.

Из-за аварии, на перекрестке образовалась пробка.

Фото: Артем ЗАМЯТИН

Сегодня, 6 февраля, около 10 часов утра на перекрестке улиц Производственной и Воровского в Кирове произошло ДТП. По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля «Форд Куга» двигался в правом ряду. Видимо, после неудачного совершения маневра он не справился с управлением, выехал с проезжей части на тротуар, где врезался в столб.

Из-за аварии на дороге образовался затор.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.