На перекрестке Производственной и Воровского иномарка врезалась в столб

Из-за аварии, на перекрестке образовалась пробка. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Сегодня, 6 февраля, около 10 часов утра на перекрестке улиц Производственной и Воровского в Кирове произошло ДТП. По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля «Форд Куга» двигался в правом ряду. Видимо, после неудачного совершения маневра он не справился с управлением, выехал с проезжей части на тротуар, где врезался в столб.

Из-за аварии на дороге образовался затор.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.