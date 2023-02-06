Кировчане могут предложить идеи по развитию транспортной инфраструктуры региона

В проект развития транспортной инфраструктуры включены ремонт дорог, строительство мостов и другое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчанам предлагают внести изменения в программу развития транспортной инфраструктуры области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект на 2023-2027 годы можно посмотреть здесь. Его разработали по поручению губернатора Александра Соколова и представили на заседании правительства 26 января.

- Обсуждение проводится в течение 7 рабочих дней (по 13 февраля включительно) со дня размещения проекта программы. Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц по этому вопросу принимаются в письменной форме, - прокомментировали в региональном Минтрансе.

Предложения можно направить:

- по адресу: 610035, г. Киров, Мелькомбинатовский проезд, д.6, контактный телефон (8332) 27-27-20;

- по электронной почте: udh@udh.kirov.ru.