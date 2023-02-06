В Кирове к юбилею города высадят голубые ели

Ели привезут из Кабардино-Балкарии. Фото: pixabay.com

В Кирове высадят голубые ели. Как сообщили в горадминистрации, деревья поступят из Кабардино-Балкарии. Их высадят в рамках подготовки к юбилею областного центра.

К 650-летию планируется озеленить историческую часть города, набережную Грина, Александровский сад, бульвар на Октябрьском проспекте, парк имени Кирова. Деревья, кустарники и цветы также высадят на въездах в областной центр и у административных зданий.

Кроме того, в ходе подготовки к празднику в 2023 году расчистят берега Хлыновки и овраг на углу улиц Свободы и Горбачева. На последней территории также необходимо разобрать заброшенное здание и в целом благоустроить местность.

В мэрии отметили, что работы к юбилею Кирова уже ведутся. Так, в минувшем году началась вырубка дикорастущей поросли на склонах набережной Грина, оврага Засора, Слободского спуска. На улицах Воровского, Московской, Розы Люксембург, Комсомольской высадили новые деревья и кустарники.