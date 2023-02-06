В Кирове инициативная группа хочет восстановить сквер на Профсоюзной

Примерно так, по мнению активистов, должен выглядеть сквер. Фото: vk.com/kreen_kirov

В Кирове неравнодушные хотят восстановить сквер на Профсоюзной. Автором идеи стал бизнес-центр «КРИН», о чем сотрудники и сообщили в соцсетях.

Инициативная группа подала заявку на участие в конкурсе «Город добрый соседей». В рамках своего проекта активисты хотят реконструировать сквер на Профсоюзной и фонтан в нем. Планируется установить скамейки, сохранить высокие деревья и сделать территорию местом притяжения.

- Чтобы оценить актуальность нашей идеи и степень поддержки населения данного проекта, просим проголосовать в опросе. Также ждем предложения, пожелания, что бы вы хотели видеть в сквере Крин, - пишут авторы инициативы.

Поучаствовать в опросе можно здесь.