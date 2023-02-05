Кировчан приглашают на свадебную выставку во Дворце бракосочетания

На выставке также пройдет показ свадебных платьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчан приглашают посетить свадебную выставку. Подробности сообщили в областном правительстве.

Мероприятие состоится 12 февраля в 12.00 во Дворце бракосочетания. Посетители смогут познакомиться со специалистами, отвечающими за создание атмосферы праздника, увидеть показ свадебных платьев, а также посмотреть на выступления и презентации сотрудников индустрии и многое другое.

В Минюсте Кировской области добавили, что всех пришедших на выставку также ожидают фуршет и розыгрыш призов и сертификатов.

Стоит отметить, что вход на мероприятие свободный - никакой записи или платы за посещение не требуется.