Кировские руководители смогут получать компенсацию за зарплату, выплаченную иногородним работникам

Работодатели взамен обязаны компенсировать работнику проезд до нового места жительства, аренду жилья и другие расходы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Данная программа позволяет работодателям частично возмещать затраты на зарплату, если в штат принят сотрудник из другого региона. Однако в свою очередь руководитель обязан возмещать иногороднему работнику траты на проезд к новому месту жительства, расходы на аренду жилья или иные выплаты.

- Субсидия составляет три МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, и выплачивается поэтапно: первый платеж - через месяц после трудоустройства, второй - через три месяца, третий - через полгода и четвертый - через год, - пояснили в правительстве Кировской области.

Чтобы присоединиться к программе, работодатель, включенный в перечень предприятий-участников, должен направить заявление с перечнем вакансий в через личный кабинет Единой цифровой платформы «Работа в России» и подать заявку в Пенсионный фонд о включении в реестр системы «Соцстрах». Заявление необходимо подать не ранее, чем через три месяца после трудоустройства, и не позже, чем через четыре месяца с момента заключения договора с работником.