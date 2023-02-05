В Кирове закончились поиски пропавшей без вести 16-летней девушки

Волонтеры и полиция совместно искали девушку два дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове завершились поиски 16-летней девушки, пропавшей два дня назад. Об этом сообщили волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

Напомним, ранее мы сообщали о пропаже юной кировчанки. Девушка ушла из дома вечером 3 февраля и не вернулась. До сих пор ее разыскивали волонтеры и полиция. Сегодня около 14 часов ОРН «Первый» дал сообщение об окончании поисков.

- Найдена, жива, - сообщили добровольцы в комментариях под постом.

Подробности нахождения девушки не разглашаются, как и информация о причинах ее отсутствия дома.