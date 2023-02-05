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НовостиОбщество5 февраля 2023 10:56

В марте в Кирове пройдет международный музыкальный фестиваль «Вятская весна»

Мероприятие состоится в нашем городе в семнадцатый раз
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Открытие фестиваля состоится 1 марта. Фото: kirovreg.ru

Открытие фестиваля состоится 1 марта. Фото: kirovreg.ru

В Кирове состоится международный музыкальный фестиваль «Вятская весна». Об этом сообщили в областном правительстве.

Мероприятие состоится в нашем городе уже в семнадцатый раз. На нем будут присутствовать как лучшие отечественные музыканты, так и гости из-за рубежа. Концерт будет посвящен творчеству русского и советского композитора Сергея Прокофьева.

Гостем торжественного открытия станет известный российский музыкант - лауреат международных конкурсов Сергей Поспелов, скрипач из Москвы. Как отметили в пресс-службе правительства, на концерте кировчане и гости города ознакомятся с его популярными произведениями.

Открытие фестиваля состоится 1 марта. Концерт можно посетить с помощью «Пушкинской карты».