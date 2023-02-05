В восьми деревнях и селах Кировской области появилась мобильная связь

До конца года базовые станции связи планируется построить еще в 79 населенных пунктах Кировской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В восьми малых населенных пунктах Кировской области появилась мобильная связь. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.
Базовые станции связи появились в следующих деревнях и селах:
- Адово Уржумского района;
- Высокогорье Шабалинского района;
- Вотское Лебяжского района;
- Уга и Животово Лузского района;
- Лубягино Кирово-Чепецкого района;
- Кокино Юрьянского района;
- Арпорек Малмыжского района.
Как уточнили в областном правительстве, до конца 2023 года планируется построить базовые станции операторов связи еще в 79 населенных пунктах региона. Точки доступа Wi-Fi появятся в 117 местах.
Ранее мы сообщали, что в Кирове перенесут опору связи, расположенную у Парка Победы.