В восьми деревнях и селах Кировской области появилась мобильная связь

До конца года базовые станции связи планируется построить еще в 79 населенных пунктах Кировской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В восьми малых населенных пунктах Кировской области появилась мобильная связь. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Базовые станции связи появились в следующих деревнях и селах:

- Адово Уржумского района;

- Высокогорье Шабалинского района;

- Вотское Лебяжского района;

- Уга и Животово Лузского района;

- Лубягино Кирово-Чепецкого района;

- Кокино Юрьянского района;

- Арпорек Малмыжского района.

Как уточнили в областном правительстве, до конца 2023 года планируется построить базовые станции операторов связи еще в 79 населенных пунктах региона. Точки доступа Wi-Fi появятся в 117 местах.

Ранее мы сообщали, что в Кирове перенесут опору связи, расположенную у Парка Победы.