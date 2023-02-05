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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 8:51

В Кирове разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю девушку

В последний раз ее видели 3 февраля
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Волонтеры и полиция разыскивают девушку уже два дня.

Волонтеры и полиция разыскивают девушку уже два дня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове два дня ищут пропавшего без вести подростка. 16-летняя Ирина Никиенко вышла из дома 3 февраля около 18 часов и не вернулась. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Ирине на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. На момент ухода из дома девушка была одета в короткую серебристую куртку, джинсы и кроссовки черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам 89536852723 (инфорг поиска Ольга) или 02 (102).

Ирина пропала 3 февраля. Фото: vk.com/ornkirov

Ирина пропала 3 февраля. Фото: vk.com/ornkirov