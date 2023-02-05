В Кирове 6 февраля пройдут плановые отключения электричества

Отключения пройдут с самого утра.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кирове 6 февраля несколько домов останутся без электричества. Информацию сообщает АО «Горэлектросеть».
Ресурса в домах не будет в связи с плановым и капитальным ремонтом оборудования, а также эксплуатационными работами. Они пройдут в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах.
С 09.00 до 11.00
- поселок Новый, улица Украинская, дом 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 11, 13;
- поселок Новый, Есенина, 1;
- улица Совхоз №1.
С 09.00 до 16.00
- улица Пристанская, 1.
С 08.30 до 11.30
- Костино, улица 60 лет СССР, 6а, 8б.
АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.
Уточнить информацию можно по телефонам 564-034, 255-977.