В Кирове 6 февраля пройдут плановые отключения электричества

Отключения пройдут с самого утра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове 6 февраля несколько домов останутся без электричества. Информацию сообщает АО «Горэлектросеть».

Ресурса в домах не будет в связи с плановым и капитальным ремонтом оборудования, а также эксплуатационными работами. Они пройдут в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах.

С 09.00 до 11.00

- поселок Новый, улица Украинская, дом 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 11, 13;

- поселок Новый, Есенина, 1;

- улица Совхоз №1.

С 09.00 до 16.00

- улица Пристанская, 1.

С 08.30 до 11.30

- Костино, улица 60 лет СССР, 6а, 8б.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

Уточнить информацию можно по телефонам 564-034, 255-977.