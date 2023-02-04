В Кировской области живут 14 тысяч многодетных семей

Статус многодетной может получить семья, в которой воспитываются трое и более детей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На сегодня в нашем регионе проживают почти 14 тысяч многодетных семей. В правительстве Кировской области рассказали, на какие меры поддержки они могут рассчитывать.
Напомним, что сейчас статус многодетной может получить семья, в которой воспитываются трое и более детей. В нашем регионе предусмотрена выдача двух видом удостоверений:
- «Многодетная семья Кировской области» - выдается семьям, имеющим трех и более детей до достижения старшим из детей 18 лет;
- «Многодетная малообеспеченная семья Кировской области» - выдается при дополнительном условии, что на дату обращения за установлением статуса среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума.
Если доход на каждого члена семьи не превышает 12794 рубля, можно рассчитывать на:
- ежемесячную социальную выплату на детей из многодетных малообеспеченных семей;
- ежегодную денежную выплату на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления для многодетных малообеспеченных семей;
- частичное освобождение от уплаты транспортного налога;
- компенсацию расходов на коммунальные услуги в размере 50%;
- право на заготовку древесины для собственных нужд.
Отметим, что для получения некоторых льгот в обязательном порядке необходимо иметь статус многодетной семьи, подтвержденный соответствующим удостоверением.