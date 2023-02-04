Кировские росгвардейцы задержали пьяного парня, который чуть не устроил ДТП на Ленина

При проверке документов от парня исходил сильный запах спиртного. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На днях сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного водителя, который создавал аварийную ситуацию на одной из крупнейших улиц города. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 4 часов утра правоохранители патрулировали улицу Ленина. Там они заметили автомобиль «БМВ», водитель которого вел себя неадекватно: машина виляла из стороны в сторону, выезжая на встречную полосу. Причем сидящий за рулем парень не подавал никаких знаков, что он собирается совершить маневр. Такое поведение вполне могло привести к ДТП.

Увидев стражей порядка, водитель остановился. При проверке документов росгвардейцы почувствовали сильный запах алкоголя.

Для дальнейшего разбирательства кировчанина 1998 года рождения передали сотрудникам ГИБДД.