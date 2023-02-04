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НовостиОбщество4 февраля 2023 12:08

Кировские росгвардейцы задержали пьяного парня, который чуть не устроил ДТП на Ленина

Молодого человека 1998 года рождения передали сотрудникам ГИБДД
Анастасия Николаенко
При проверке документов от парня исходил сильный запах спиртного.

При проверке документов от парня исходил сильный запах спиртного.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На днях сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного водителя, который создавал аварийную ситуацию на одной из крупнейших улиц города. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 4 часов утра правоохранители патрулировали улицу Ленина. Там они заметили автомобиль «БМВ», водитель которого вел себя неадекватно: машина виляла из стороны в сторону, выезжая на встречную полосу. Причем сидящий за рулем парень не подавал никаких знаков, что он собирается совершить маневр. Такое поведение вполне могло привести к ДТП.

Увидев стражей порядка, водитель остановился. При проверке документов росгвардейцы почувствовали сильный запах алкоголя.

Для дальнейшего разбирательства кировчанина 1998 года рождения передали сотрудникам ГИБДД.