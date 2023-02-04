Выбирать форму в школах Кировской области будут с учетом мнения родителей и учеников

Устанавливать нормативы школьной формы удут после тщательного обсуждения. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировской области создадут единые требования для школьной формы. Как отметили в региональном правительстве, при выборе одежды для учеников будут учитываться мнения родителей, а также самих детей.

Нормативы для формы устанавливаются специальными документами – актами школ. Теперь они будут составляться после обсуждения формы учеников с их семьями.

- При принятии решения о введении требований к одежде обучающихся должно учитываться материальное положение малообеспеченных и многодетных семей, отметили в правительстве.