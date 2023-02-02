В Кирове в ночь со 2 на 3 февраля вывезут снег с 15 участков

Работы ведутся преимущественно по ночам. Фото: киров.рф

В Кирове определили участки, с которых вывезут снег в ночь со 2 на 3 февраля. Информацию сообщает горадминистрация.

Техника будет работать на следующих улицах:

- Свободы от Профсоюзной до Советской;

- Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;

- Андрея Упита от Московской до Кольцова;

- Ульяновская (четная сторона);

- Щорса от Попова до Производственной;

- Капитана Дорофеева (снежные валы);

- проезд Солнечный;

- Свободы от Орловской до Горбачева;

- Труда от Набережной Грина до Казанской;

- Красноармейская от Урицкого до Ленина;

- Герцена от Карла Маркса до Володарского;

- Василия Жуковского;

- Октябрьский проспект от Гайдара до Лепсе;

- дорога в слободе Большое Скопино;

- слобода Никольская.

Работы будут проводиться преимущественно в ночное время. Автомобилистов убедительно просят не оставлять личный транспорт в зоне уборки снега.