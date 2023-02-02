В Кирове в ночь со 2 на 3 февраля вывезут снег с 15 участков

Работы ведутся преимущественно по ночам. Фото: киров.рф
В Кирове определили участки, с которых вывезут снег в ночь со 2 на 3 февраля. Информацию сообщает горадминистрация.
Техника будет работать на следующих улицах:
- Свободы от Профсоюзной до Советской;
- Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской;
- Андрея Упита от Московской до Кольцова;
- Ульяновская (четная сторона);
- Щорса от Попова до Производственной;
- Капитана Дорофеева (снежные валы);
- проезд Солнечный;
- Свободы от Орловской до Горбачева;
- Труда от Набережной Грина до Казанской;
- Красноармейская от Урицкого до Ленина;
- Герцена от Карла Маркса до Володарского;
- Василия Жуковского;
- Октябрьский проспект от Гайдара до Лепсе;
- дорога в слободе Большое Скопино;
- слобода Никольская.
Работы будут проводиться преимущественно в ночное время. Автомобилистов убедительно просят не оставлять личный транспорт в зоне уборки снега.