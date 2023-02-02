В Кирове подняли цены на погребальные услуги

В перечень услуг входят предоставление и доставка гроба, оформление документов, перевозка тела и погребение.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Кирове пересмотрели цены на услуги по погребению. Соответствующее постановление появилось на портале горадминистрации.
С 1 февраля 2023 года стоимость похорон составляет 8962 рубля 50 копеек. В сумму входят:
- оформление необходимых для погребения документов - бесплатно;
- предоставление и доставка гроба и других необходимых предметов - 2500 рублей;
- перевозка тела (останков) на кладбище - 2500 рублей;
- погребение - 4462 рубля 50 копеек.
Отметим, что в 2022 году стоимость услуг составляла 8009 рублей 38 копеек. Подорожали все услуги, кроме оформления документов - оно так и осталось бесплатным. Значительнее всего выросла в цене перевозка тела: на 700 рублей.