В Кирове подняли цены на погребальные услуги

В перечень услуг входят предоставление и доставка гроба, оформление документов, перевозка тела и погребение. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове пересмотрели цены на услуги по погребению. Соответствующее постановление появилось на портале горадминистрации.

С 1 февраля 2023 года стоимость похорон составляет 8962 рубля 50 копеек. В сумму входят:

- оформление необходимых для погребения документов - бесплатно;

- предоставление и доставка гроба и других необходимых предметов - 2500 рублей;

- перевозка тела (останков) на кладбище - 2500 рублей;

- погребение - 4462 рубля 50 копеек.

Отметим, что в 2022 году стоимость услуг составляла 8009 рублей 38 копеек. Подорожали все услуги, кроме оформления документов - оно так и осталось бесплатным. Значительнее всего выросла в цене перевозка тела: на 700 рублей.