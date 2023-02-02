В феврале передвижные медицинские комплексы посетят более 100 сел и деревень Кировской области

Выезд может длиться от одного дня до недели. Фото: kirovreg.ru

Села и деревни Кировской области в феврале посетят мобильные медицинские комплексы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для выездной работы медики используют передвижные маммографы, флюорографы, мобильную стоматологию, центр здоровья и мобильные ФАПы. На оборудовании ежегодно обследуется порядка 40 тысяч человек. В феврале текущего года запланировано 160 выездов в более чем 100 населенных пунктов.

Как отметили в пресс-службе правительства, выездные медицинские бригады есть во всех учреждениях первичного звена. Они берут анализы и проводят осмотры, наблюдают за пациентами, состоящими на учете по поводу хронических заболеваний.

Подробный график выездов в феврале можно узнать здесь.