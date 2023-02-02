В Кировской области построят 79 новых станций мобильной связи

Такая технология используется в мегаполисах России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области установят новые вышки для обеспечения связи. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

- Использование опор двойного назначения решает две задачи: обеспечение связью и освещение. Отметим, что мощность станций операторов, размещенных на таких опорах, в городах значительно ниже классических базовых станций. Обеспечить качественный доступ к мобильной связи и интернету без использования оборудования невозможно, – рассказали в министерстве информационных технологий и связи.

Этот метод используется в мегаполисах России, таких как Москва и Санкт-Петербург. Она же используется для покрытия связью автомагистралей.

В населенных пунктах Кировской области поставят 59 таких станций за федеральный счет, а за еще 20 расплатятся из регионального бюджета.