В Кировской области построят 79 новых станций мобильной связи

Такая технология используется в мегаполисах России.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировской области установят новые вышки для обеспечения связи. Этой новостью поделились в региональном правительстве.
- Использование опор двойного назначения решает две задачи: обеспечение связью и освещение. Отметим, что мощность станций операторов, размещенных на таких опорах, в городах значительно ниже классических базовых станций. Обеспечить качественный доступ к мобильной связи и интернету без использования оборудования невозможно, – рассказали в министерстве информационных технологий и связи.
Этот метод используется в мегаполисах России, таких как Москва и Санкт-Петербург. Она же используется для покрытия связью автомагистралей.
В населенных пунктах Кировской области поставят 59 таких станций за федеральный счет, а за еще 20 расплатятся из регионального бюджета.