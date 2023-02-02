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НовостиОбщество2 февраля 2023 11:41

В бюджет Кирова вернулось 7,7 миллиона рублей с погашенных налогов

Сумму выплатили организации-должники
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Руководителей предупредили о санкциях, применяемых в случае неуплаты налогов вовремя.

Руководителей предупредили о санкциях, применяемых в случае неуплаты налогов вовремя.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В бюджет Кирова вернулось 7,7 миллиона рублей. Подробности рассказали в горадминистрации.

На днях в теруправлении Первомайского района состоялось заочное заседание межведомственной комисси по обеспечению поступления доходов в бюджет области. На нем рассмотрели вопросы погашения налоговой задолженности, которая образовалась у 14 организаций Кирова. По итогам на момент встречи руководители фирм выплатили в общей сложности 7 миллионов 774 тысячи 436 рублей. Всех их проинформировали о санкциях, применяемых в случае неуплаты налогов.

На заседании также рассмотрели показатели по трудоустройству в 10 организациях. Как выяснилось, их сотрудникам платили зарплату ниже установленного МРОТ. К тому же работников не оформили по ТК РФ.

- Всем представителям организаций было рекомендовано своевременно производить индексацию заработных плат сотрудников и соблюдать требования трудового законодательства, - добавили в теруправлении.