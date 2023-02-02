В Кирове потратят 1,79 миллиарда рублей на обновление сетей водоснабжения

Модернизация сетей пройдет в 2023-2024 годах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Киров получит из федерального бюджета миллиард рублей на модернизацию сетей водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Обновление сетей холодного водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 87 км планируется в 2023-2024 годах. Благодаря мероприятиям аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры должна снизиться почти на 6%. Всего на работы уйдет 1,79 миллиарда рублей, из них 1,046 миллиарда - федеральные средства.

На эту сумму проведут капремонт основного водовода, питающего центр Кирова (сети от Красноармейской по Володарского до Герцена), и распределительных сетей водоснабжения и водоотведения во всех районах города. Кроме того, специалистам предстоит привести в порядок напорный коллектор от главной насосной станции города до очистных сооружений.