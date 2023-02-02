В Кировской области в ночном пожаре погибли двое мужчин

Огнем оказался охвачен один из жилых домов в деревне Елгань. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В четверг, 2 февраля, в Кировской области произошел смертельный пожар. Как сообщили в региональном Следкоме, ночью в Унинском районе погибли двое мужчин.

Уточняется, что огнем оказался охвачен один из жилых домов в деревне Елгань. Сейчас по факту возгорания проводится доследственная проверка.

Предварительной причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В ГУ МЧС по Кировской области отметили, что предварительной причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Жителей призвали соблюдать правила пожарной безопасности.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.