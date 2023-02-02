В Свечинском районе мужчину отправили в психиатрическую больницу за убийство

Суд приговорил убийцу к принудительному лечению в психиатрической больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свечинском районе мужчину отправили в психиатрическую больницу после убийства знакомого. Подробности рассказали в областном Следкоме.

Трагедия произошла минувшим летом. С 15 на 16 июня 2022 года двое мужчин вместе выпивали в одном из домов деревни Самоулки. В какой-то момент между ними возник конфликт, и 42-летний гость, схватив кочергу, избил ею хозяина дома, нанеся не менее 40 ударов. А после он взял чайник и облил мужчину кипятком. 43-летний пострадавший в итоге скончался.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. В рамках расследования выяснилось, что у убийцы - хроническое психическое расстройство, лишающее его возможности понимать свои действия и руководить ими. Иначе говоря, мужчину признали невменяемым. Приговор был соответствующим: принудительное лечение в психиатрической больнице.