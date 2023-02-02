В Омутнинске мужчина, сбивший 10-летнюю девочку, заплатил ей компенсацию

Авария произошла в Омутнинске на улице Трудовых Резервов. Фото: ГИБДД Кировской области

В Омутнинском районе виновник ДТП выплатил сбитой им девочке компенсацию. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

ДТП произошло в марте 2021 года. Водитель «Рено Логан», ехавший по улице Трудовых Резеров в Омутнинске, сбил 10-летнюю девочку. В результате ребенок серьезно пострадал, и в дальнейшем потребовалась госпитализация.

- В результате травмирования пострадавшая также испытала нравственные и физические страдания, однако в силу возраста она не в состоянии в полной мере защитить свои права, - прокомментировали в региональной прокуратуре.

Автомобилиста привлекли к административной ответственности за случившееся. Вместе с тем ни о какой компенсации морального вреда речи не шло. Тогда районный прокурор и направил в суд соответствующий иск. Не дожидаясь решения, виновник ДТП возместил ущерб, передав законному представителю девочки 50 тысяч рублей.