В Радужном обнаружили труп возле лыжни

Жители поселка видели как труп накрытый черным пакетом несли. ФОТО: progorod43.ru

Жители поселка Радужный обнаружили тело погибшего мужчины. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.

1 февраля, около 14 часов, жители микрорайона видели, как возле лыжни двое несли тело, накрытое черным пакетом.

Личность погибшего установили. Им оказался житель области 1961 года рождения, который имел серьезные заболевания. Следов насильственной смерти эксперты на нем не обнаружили.

В ведомстве отметили, что выясняют все подробности случившегося.