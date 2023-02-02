«Куприт» найдет помещение для экоцентра «Вятка без мусора»

Ранее экоцентр прекратил работу из-за расторжения договора аренды помещения. Фото: vk.com/vyatkabezmusora

«Куприт» подберет новое помещение для экоцентра «Вятка без мусора». Об этом сообщает горадминистрация.

На днях регоператор обсудил с активистами вопрос дальнейшей работы организации. Сейчас экоцентру негде расположиться: собственник помещения отказал в дальнейшей аренде из-за жалоб жильцов. «Куприт» намерен от своего лица подобрать подходящее место и заключить долгосрочный договор аренды или пользования.

Как отметили в горадминистрации, регоператор намерен выстроить в Кировской области эффективную экосистему по раздельному сбору и сортировке отходов, вовлечению в нее новых участников - как горожан, так и предпринимателей, сотрудников органов госвласти и местного самоуправления.