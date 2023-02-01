В 2022 году кировские стоматологи выявили рак полости рта у 17 пациентов

В каждом подразделении областной стоматологии есть специальное оборудование для проведения обследования. Фото: vk.com/medkirovru

В 2022 году в Центр онкологии и медицинской радиологии направили 38 пациентов с подозрением на онкопатологии полости рта. Диагноз подтвердили у 17 из них.

Как рассказали в областном Минздраве, специалисты выявляют рак с помощью люминесцентной стоматоскопии. Специальное оборудование имеется в каждом подразделении областной стоматологии, а специалисты обучены методике проведения обследования. При обнаружении отклонений от нормы пациента направляют на обследование для подтверждения или исключения диагноза.

Ведомство напоминает: первые симптомы рака полости рта не вызывают никаких подозрений и могут походить на другие болезни. Самое важное, что стоит помнить: онкопатология - это всегда новообразование. Если вы заметили язвы, не заживающие в течение 10 дней, уплотнения, трещины, белые пятна, не исчезающие покраснения, болевые ощущения необъяснимой природы, онемение, искажение вкуса, увеличение лимфоузлов, неприятный запах изо рта, затрудненное жевание или глотание - немедленно обратитесь к специалисту.