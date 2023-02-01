В Кирове построят 17-этажный дом на участке в границах улиц Щорса, Зеленой и Грибоедова

Развитие территории пройдет в три этапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове построят 17-этажный многоквартирный дом. Соответствующее распоряжение появилось на сайте горадминистрации.

Документ утверждает проект планировки территории в границах улиц Щорса, Зеленой, Грибоедова. Согласно ему, на участке возведут 17-этажный дом, рассчитанный на 314 жильцов. Средняя расчетная жилищная обеспеченность составит 25,5 квадратного метра на человека. В ближайшей доступности находятся два детсада и две школы, взрослое и детское отделения поликлиники №7.

Развитие территории проведут в три этапа. Первый - проектирование дома и перенос сетей ливневой канализации. Второй - само строительство здания. После этого начнется разработка проекта по капремонту участка улицы Зеленой от Щорса до угла дома №32 по Зеленой.