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НовостиОбщество1 февраля 2023 14:31

В Кировской области ожидаются мокрый снег и гололедица

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными и осторожными
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан также предупреждают о снегопадах.

Кировчан также предупреждают о снегопадах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчан ждёт потепление. АО «Вятавтодор» предупреждает о надвигающейся непогоде.

Так, с 1 февраля ожидаются снегопады, мокрый снег, возможна гололедица. Из-за ухудшения погодных условий на дорогах образуются заносы. В связи с этим автомобилистов просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта. Пешеходам стоит быть максимально внимательными и осторожными.

Кировчанам также напоминают, что при возникновении вопросов и замечаний по уборке региональных дорог можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Вятавтодора»:

- по телефонам: 8 (8332) 56-20-11, +7-912-365-43-43;

- в группу ВКонтакте;

- в телеграм-канал.

Ранее мы также сообщали, что муниципалитетам рекомендовали подготовиться к непогоде.