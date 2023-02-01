В Кировской области ожидаются мокрый снег и гололедица

Кировчан также предупреждают о снегопадах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчан ждёт потепление. АО «Вятавтодор» предупреждает о надвигающейся непогоде.

Так, с 1 февраля ожидаются снегопады, мокрый снег, возможна гололедица. Из-за ухудшения погодных условий на дорогах образуются заносы. В связи с этим автомобилистов просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта. Пешеходам стоит быть максимально внимательными и осторожными.

Кировчанам также напоминают, что при возникновении вопросов и замечаний по уборке региональных дорог можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Вятавтодора»:

- по телефонам: 8 (8332) 56-20-11, +7-912-365-43-43;

- в группу ВКонтакте;

- в телеграм-канал.

Ранее мы также сообщали, что муниципалитетам рекомендовали подготовиться к непогоде.