В поселке Свеча построят новую поликлинику

Строительство поликлиники начнется в 2024 году. Фото: Ксения Высотина

В Свечинском районе построят новую поликлинику. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

Сейчас прием пациентов ведется одноэтажном деревянном здании, построенном еще в 1959 году. Новая поликлиника появится рядом с этой постройкой.

По проекту, это будет двухэтажное кирпичное здание. Там оборудуют два отделения: для взрослых и для детей. Также, для удобства маломобильных граждан, новую поликлинику оснастят лифтом.

В нынешнем году специалисты подготовят все необходимые документы. Строительство поликлиники начнется в 2024 году.

Министр здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина добавила, что Свечинская ЦРБ является участником президентского конкурса по модернизации и ремонту медучреждений. Сейчас здесь проходят работы в лечебном корпусе: там обновили кровлю, отремонтировали крыльцо главного входа и систему вентиляции рентген-кабинета.