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НовостиОбщество1 февраля 2023 13:20

В Кирове днем 2 февраля вывезут снег с двух участков

Водителей убедительно просят не парковаться в зоне работы спецтехники
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы начнутся в 08.00.

Работы начнутся в 08.00.

Фото: Ксения Высотина

В Кирове с нескольких участков вывезут снег днем 2 февраля. Об этом предупреждает горадминистрация.

Вывоз снега запланирован с улицы Калинина. Работы начнутся в 08.00 и пройдут на участке от Горького до Чапаева. Кроме того, они запланированы у дома №10а по Заводской, в парковочном кармане.

Кировчан убедительно просят не оставлять машины в зоне работы спецтехники.

Ранее мы также сообщали, с каких участков вывезут снег в ночь с 1 на 2 февраля. Подробности можно узнать здесь.