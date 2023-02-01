В Кирове днем 2 февраля вывезут снег с двух участков

Работы начнутся в 08.00. Фото: Ксения Высотина

В Кирове с нескольких участков вывезут снег днем 2 февраля. Об этом предупреждает горадминистрация.

Вывоз снега запланирован с улицы Калинина. Работы начнутся в 08.00 и пройдут на участке от Горького до Чапаева. Кроме того, они запланированы у дома №10а по Заводской, в парковочном кармане.

Кировчан убедительно просят не оставлять машины в зоне работы спецтехники.

Ранее мы также сообщали, с каких участков вывезут снег в ночь с 1 на 2 февраля. Подробности можно узнать здесь.