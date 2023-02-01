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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 12:53

Житель Санчурска зарезал своего знакомого и скрылся с места преступления

Мужчина просидит в колонии строгого режима 12 лет
Артем ЗАМЯТИН
Орудие убийства нашли недалеко, в заброшенном доме.

Орудие убийства нашли недалеко, в заброшенном доме.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Санчурского района вынесли приговор за убийство знакомого. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

28 сентября 2021 года на одной из улиц райцентра между двумя мужчинами произошел конфликт. После словесной перепалки 39-летний обвиняемый начал драться со своим 40-летним оппонентом. Чуть позже он достал нож и нанес несколько ударов своему приятелю. От полученных травм последний скончался на месте. Убийца тут же скрылся, а холодное оружие выкинул у расположенного недалеко нежилого дома.

Суд вынес приговор по статье УК РФ «Убийство». Обвиняемый отправится в колонию строгого режима на 12 лет.