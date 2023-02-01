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НовостиОбщество1 февраля 2023 12:41

В Малой Субботихе отремонтируют улицу Речную

Вопрос рассмотрели во время личного приема граждан губернатором
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы проведут в 2023 году.

Работы проведут в 2023 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Малой Субботихе отремонтируют дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Вопрос озвучили во время личного приема кировчан губернатором Александром Соколовым. Как оказалось, местные жители участвовали в конкурсном отборе проектов по поддержке местных инициатив - хотели отремонтировать улицу Речную. Однако их инициатива не прошла по некоторым причинам.

Александр Соколов предложил провести ремонт за счет средств областного бюджета. По его словам, работы проведут уже в текущем году. Необходимую сумму и конкретные сроки глава региона не обозначил.