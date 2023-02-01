Посла гостеприимства выберут в Кировской области

Заявки на конкурс "Мастера гостеприимства" принимаются до 8 февраля. ФОТО: министерство спорта и туризма Кировской области

В Кировской области вскоре выберут посла гостеприимства. Как рассказали в региональном министерстве спорта и туризма, победитель конкурса будет развивать региональное турсообщество.

Принять участие в отборе могут полуфиналисты, финалисты, победители конкурса 2019 - 2022 годов в возрасте от 23 лет.

Отбор кандидатов будет проходить в три этапа:

- 1 этап: прием заявок (до 8 февраля 2023 года);

- 2 этап: собеседование (20–28 февраля 2023 года);

- 3 этап: объявление результатов программы (до 6 марта 2023 года).

Отправить заявку и подробнее узнать о конкурсе можно на официальном сайте проекта.