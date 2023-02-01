Кировские полицейские оштрафовали юношу за пропаганду нацизма

Молодого человека оштрафовали на 1 тысячу рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове оштрафовали молодого человека, который показывал нацистскую символику в общественном месте. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Кировской области.

Работники одного из продуктовых магазинов обратились в полицию с подозрением на кражу товара. На предоставленных продавцами фото хищения не видно. Однако сотрудники полиции обратили внимание на то, как молодой человек выполняет приветствие нацистов.

Личность юноши установили. Им оказался 18-летний житель Нововятска. Участковый составил протокол по статье КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Судом принято решение оштрафовать юношу на 1 тысячу рублей.