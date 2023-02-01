В Слободском районе в пожаре погибли два человека

Причины пожара пока неизвестны. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Слободском районе пожар унес жизни двух человек. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Происшествие случилось вечером 31 января. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов в деревне Овсянники. Строение сгорело практически дотла. На месте происшествия спасатели обнаружили два тела. Погибшими оказались 86-летняя женщина и ее 63-летний сын. Причины пожара на данный момент неизвестны.

По факту трагедии сейчас проводится проверка. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. По результатам ведомство примет процессуальное решение.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.