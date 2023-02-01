В Кирове перенастроили светофор на перекрестке улицы Риммы Юровской и проспекта Строителей

Ранее водители начали жаловаться на регулярные заторы на перекрестке. Фото: киров.рф

В Кирове изменили работу светофора на пересечении улицы Риммы Юровской и проспекта Строителей. Об этом сообщает горадминистрация.

Водители пожаловались на регулярные заторы после обновления светофора и разделения потоков на этом перекрестке. Напомним, на участке ввели стрелку для водителей, которая позволяет повернуть налево без пересечения со встречным транспортом.

После многочисленных обращений время стрелки увеличили до 30 секунд. По утрам «зеленый» дольше горит для тех, кто едет по улице Риммы Юровской со стороны Ульяновской, по вечерам - наоборот.

Стоит также отметить, что за 50 метров до перекрестка установили знак «Остановка запрещена». Как пояснили в мэрии, это сделано для того, чтобы припаркованные машины не мешали проезду по крайней правой полосе.