Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 9:48

В Кирове ищут алиментщика, задолжавшего около 200 тысяч рублей

Мужчина, предположительно, работает в курьерской доставке в областном центре
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан просят помочь в поисках должника. Фото: ГУФССП по Кировской области

Кировчан просят помочь в поисках должника. Фото: ГУФССП по Кировской области

В Кирове разыскивают алиментщика, задолжавшего своей дочери около 200 тысяч рублей. Подробности сообщили в областном ГУФССП.

Разыскиваемый - 37-летний Андрей Олегович Бакланов (08.12.1995 г.р.). Мужчина умышленно скрывается от уплаты алиментов на содержание своей 14-летней дочери. Предположительно, он сейчас проживает в Кирове и работает в курьерской доставке.

Кировчан просят помочь в поисках должника. Если вы знаете, где он находится, сообщите об этом по телефонам: 8-951-355-05-55, 8(8332) 48-99-05.