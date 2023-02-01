В Кирове ищут алиментщика, задолжавшего около 200 тысяч рублей

Кировчан просят помочь в поисках должника. Фото: ГУФССП по Кировской области

В Кирове разыскивают алиментщика, задолжавшего своей дочери около 200 тысяч рублей. Подробности сообщили в областном ГУФССП.

Разыскиваемый - 37-летний Андрей Олегович Бакланов (08.12.1995 г.р.). Мужчина умышленно скрывается от уплаты алиментов на содержание своей 14-летней дочери. Предположительно, он сейчас проживает в Кирове и работает в курьерской доставке.

Кировчан просят помочь в поисках должника. Если вы знаете, где он находится, сообщите об этом по телефонам: 8-951-355-05-55, 8(8332) 48-99-05.