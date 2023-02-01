В Кировской области муниципалитетам рекомендуют подготовиться к непогоде

Кировчанам также стоит быть внимательными и осторожными в непогоду. Фото: Василий Вахрин

В Кировской области в ближайшее время ожидается перепад температур и резко меняющиеся погодные условия. В связи с этим правительство региона рекомендовало муниципалитетам подготовить многоквартирные дома.

В первую очередь крыши должны почистить от снега и сосулек. Особое внимание - на школы, детсады, больницы и соцучреждения. Муниципалитетам также рекомендовано обследовать здания, которые рискуют разрушиться из-за повышенной снеговой нагрузки.

Управление защиты населения и территорий подчеркивает, что на время непогоды при необходимости стоит оградить наиболее опасные участки, прилегающие к строениям. С жителями советуют провести разъяснительную работу. Руководителей предприятий и организаций, владеющих зданиями, стоит предупредить о чистке кровель от снега и сосулек.