В Кирове мэрия отказала девушкам-сиротам в предоставлении жилья

Сейчас девушки уже получили ключи от благоустроенных квартир. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове прокуратура помогла двум сиротам получить жилье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За помощью обратились две кировчанки, жившие ранее в Тужинском районе. Ранее они подали в мэрию заявления о предоставлении им жилья. Однако администрация Кирова отказала во включении в список нуждающихся - якобы девушки пропустили нужные сроки. Тогда те обратились в правоохранительные органы.

Городской прокурор внес представление главе мэрии, после чего дело снялось с мертвой точки. Девушек внесли в список лиц, имеющих право на предоставление жилья. Сейчас они уже получили ключи от благоустроенных квартир.