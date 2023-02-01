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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:04

В Кирове мэрия отказала девушкам-сиротам в предоставлении жилья

В ситуацию пришлось вмешаться надзорным органам
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас девушки уже получили ключи от благоустроенных квартир.

Сейчас девушки уже получили ключи от благоустроенных квартир.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове прокуратура помогла двум сиротам получить жилье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За помощью обратились две кировчанки, жившие ранее в Тужинском районе. Ранее они подали в мэрию заявления о предоставлении им жилья. Однако администрация Кирова отказала во включении в список нуждающихся - якобы девушки пропустили нужные сроки. Тогда те обратились в правоохранительные органы.

Городской прокурор внес представление главе мэрии, после чего дело снялось с мертвой точки. Девушек внесли в список лиц, имеющих право на предоставление жилья. Сейчас они уже получили ключи от благоустроенных квартир.