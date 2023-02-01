Система собирает данные с уличных камер. Фото: киров.рф

В Кирове создается центр управления дорожным движением. Подробности сообщили в горадминистрации.

Работы ведутся в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы, первый этап которой подходит к концу. Напомним, в городе модернизировали светофоры и устанавливали камеры наблюдения. Информация с них поступает в центр управления дорожным движением. Его полностью введут в работу после установки еще 110 камер и обновления 66 светофоров.

Операторы будут следить за движением и менять работу светофоров по необходимости. Впоследствии система будет автоматически контролировать процесс. Она также проведет анализ загруженности дорог утром и вечером, и по этим данным в работу светофоров внесут изменения, либо проведут другие мероприятия для улучшения пропускной способности.

- В конечном итоге мы получим умную систему, которая поможет сделать передвижения по нашему городу более комфортными и безопасными, - заявил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков.