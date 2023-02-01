В Кировской области начались поиски без вести пропавшей 27-летней девушки

Приметы пропавшей сообщили активисты отряда «ЛизаАлерт». Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области начались поиски 27-летней Дарьи Лялиной. В последний раз девушку видели в Кирово-Чепецке 19 января.

Приметы пропавшей сообщили активисты отряда «ЛизаАлерт». Рост девушки 178 сантиметров, каштановые вьющиеся волосы до плеч, серо-зеленые глаза. Одета была в зеленый пуховик, черные бриджи, черные сапоги на платформе и серую вязаную шапку.

Если вы знаете, где может находиться Дарья, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.